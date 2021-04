Apesar da segunda onda da pandemia da Covid-19, a economia sul-mato-grossense demonstra resiliência e tem dado sinais de superação no tocante à geração de empregos. Dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), órgão vinculado ao Ministério da Economia, divulgados nesta quarta-feira (28), mostram que em março foram gerados 5.152 novos empregos no Estado, o que eleva para mais de 5 mil novas vagas no primeiro trimestre de 2021. Foram 3.666 em janeiro e 7.032 em fevereiro. O saldo desses três primeiros meses de 2021 é mais que o dobro do total apurado no primeiro trimestre de 2020, quando foram criados 7.548 novos empregos.

Os setores que mais geraram novos empregos formais foram: Serviços (2.555 vagas), Comércio (958) e Agropecuária (798). Os serviços que tiveram altas no mês de março de 2021 foram: Transportes (673), Saúde (466) e Educação (374). O Comércio também vem apresentando ótimo desempenho. No acumulado dos últimos 12 meses gerou 8.059 vagas a mais. Nesse período, Mato Grosso do Sul apresentou uma criação de 23.929 empregos formais. Saiba mais em http://www.ms.gov.br