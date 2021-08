O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (4), nova remessa de vacina com 62.230 doses de vacina contra a Covid-19. O primeiro logo chegou por volta das 7 horas, com 16.600 doses de Coronavac. A próxima remessa com 45.630 doses da Pfizer chega às 17h35, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os 79 municípios do Estado que têm feito um trabalho louvável e fazendo com que o Estado permaneça em primeiro lugar no ranking de vacinação. “Recomendo que os municípios não deixem as doses na geladeira e precisamos que estas equipes fiquem a postos para avançar na imunização”.

As 62.230 doses de vacina contra a Covid-19 serão utilizadas como primeira dose nos municípios que ainda não concluíram o esquema vacinal em adultos acima de 18 anos. As vacinas poderão ser retiradas pelos municípios nesta quinta-feira (5), a partir das 7h30, na CEVE.

Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.397.241 doses, sendo 1.449.129 com a primeira dose, 717.050 com a segunda dose e 231.062 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 80.71% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 45.54% foram imunizados com a segunda dose.