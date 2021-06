O Governo Federal encaminha nesta semana novo lote com 70.160 doses de vacina contra Covid-19. A remessa é composta por 37.400 da Coronavac e 32.760 da Pfizer. A previsão do Ministério da Saúde é que o carregamento chegue em Mato Grosso do Sul entre esta quarta-feira (16) e quinta-feira (17).

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as doses recebidas são importantes para continuar o esquema vacinal da população. “Mato Grosso do Sul tem sido exemplo para o país tanto na distribuição quanto na aplicação da vacina contra a Covid-19”. O 31º lote é composto por 37.400 da Coronavac e 32.760 da Pfizer. Com a nova remessa, Mato Grosso do Sul somará 1.517.720 doses recebidas desde o início da campanha de vacinação.

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, explicou que o Estado aguarda um novo carregamento com vacinas da AstraZeneca e um carregamento com 38.400 doses da vacina da Janssen. “Estamos aguardando a definição do Ministério em relação ao nosso pedido de ampliação das doses do carregamento de doses da Janssen quando elas chegarem ao País”, disse.

Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 1.412.644 pessoas, sendo 1.021.982 com a primeira dose e 390.662 com a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 36,38% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 13.91% foram imunizados com a segunda dose.