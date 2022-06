Mato Grosso do Sul será sede do Campeonato Brasileiro de Basquetebol em Cadeira de Rodas Masculino – Terceira Divisão. Realizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC), o evento conta com o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As disputas ocorrerão de 8 a 12 de junho, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande. A competição é aberta ao público.

A cerimônia de abertura será realizada no dia 8 de junho (quarta-feira), às 20 horas, no ginásio, com a presença das delegações e autoridades.

Além de Mato Grosso do Sul, outras sete unidades federativas terão representantes no Brasileiro: Paraíba, Amapá, Distrito Federal, Paraná, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. “Sempre ficamos satisfeitos em receber eventos de nível nacional em nosso estado, uma vez que isso traz os olhos de todo o país aos nossos atletas”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

“Com toda certeza receberemos de braços abertos os competidores de todos os lugares do Brasil, e teremos oportunidade de mostrar a força de nosso esporte em nossa própria terra”, conclui o titular da Fundação.

A capital sul-mato-grossense volta a ser palco do Brasileiro de Basquetebol em Cadeira de Rodas após 12 anos. “Com o auxílio do Governo do Estado e da Fundesporte, tudo indica que vai ser um sucesso. Teremos em Campo Grande cerca de 200 atletas, de oito equipes”, salienta o coordenador técnico da CBBC, Chris Roger Pires. “Ficamos parados dois anos por causa da pandemia da Covid-19 e todo mundo está bem empenhado, motivado a voltar a disputar o campeonato”, encerra.

Mato Grosso do Sul será representado pela equipe Associação Supera Sidrolandense de Pessoa com Deficiência (Assiped)/Pantanal Sobre Rodas, treinada por Belquice Falcão. “A expectativa de todos está bem alta, porque os atletas ficaram durante toda a pandemia sem competir”, declara Belquice. “Nos dedicamos bastante aos treinamentos, para representar nosso estado com excelência”, destaca a técnica.

Para entrar no ritmo, a equipe sul-mato-grossense realizou, no último domingo (29), um jogo-treino contra o Dourados Sobre Rodas, no Centro Poliesportivo Mamede Assem José (Vila Almeida). “Disputamos esse jogo-treino para continuar a preparação dos atletas, uma vez que representaremos Mato Grosso do Sul”, finaliza Belquice.

Confira abaixo a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Basquetebol em Cadeira de Rodas Masculino – Terceira Divisão:

Fase classificatória

08/06 – Domingo

08h – Grupo A: All Star Rodas Belém (PA) X ADDSG/Navebrás/Nova Escola (RJ)

10h – Grupo B: ADFAP (AP) X Brasília Raptors Basquete (DF)

15h – Grupo A: GAADIN (SP) X Leões/SMEJ/Castro (PR)

20h – Abertura

21h – Grupo B: ASSIPED/Pantanal Sobre Rodas (MS) X AAPD (PB)

09/06 – Segunda-feira

08h – Grupo A: Leões/SMEJ/Castro (PR) X All Star Rodas Belém (PA)

10h – Grupo A: ADDSG/Navebrás/Nova Escola (RJ) X GAADIN (SP)

15h – Grupo B: Brasília Raptors Basquete (DF) X AAPD (PB)

17h – Grupo B: ASSIPED/Pantanal Sobre Rodas (MS) X ADFAP (AP)

10/06 – Terça-feira

08h – Grupo A: ADDSG/Navebrás/Nova Escola (RJ) X Leões/SMEJ/Castro (PR)

10h – Grupo A: All Star Rodas Belém (PA) X GAADIN (SP)

15h – Grupo B: ADFAP (AP) X AAPD (PB)

17h – Grupo B: Brasília Raptors Basquete (DF) X ASSIPED/Pantanal Sobre Rodas (MS)

Semifinais, finais e disputas

11/06 – Quarta-feira

09h – Primeiro colocado do Grupo A X Segundo colocado do Grupo B

11h – Primeiro colocado no Grupo B X Segundo colocado no Grupo A

15h30 – Cruzamento 5° a 8°: Terceiro colocado no Grupo A X Quarto colocado no Grupo B

17h30 – Cruzamento 5° a 8°: Terceiro colocado no Grupo B X Quarto colocado no Grupo A

12/06 – Quinta-feira

08h – Disputa do 3° lugar: Perdedor da primeira semifinal X Perdedor da segunda semifinal

10h – Final: Vencedor da primeira semifinal X Vencedor da segunda semifinal

Clara Rockel e Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)