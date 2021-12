Mato Grosso do Sul registrou 93 novos casos de Covid no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (03). Corumbá (33), Dourados (22) e Campo Grande (19) são os municípios com o maior número de novas infecções. A média móvel indica 99,3 casos diários na última semana. O mês de dezembro já acumula 338 casos confirmados da doença. A taxa de contágio se manteve em 0,86 nesta sexta.

O Estado possui, 1.062 casos ativos, sendo 1.003 em isolamento domiciliar e outros 59 sul-mato-grossenses internados em leitos clínicos (33) e de UTI (26). A taxa de ocupação de leitos SUS/UTI por macrorregião é de 67% em Dourados, 53% em Campo Grande, 46% em Três Lagoas e 35% em Corumbá. Já a fila de espera por um leito SRAG/COVID conta com 3 pacientes na central de regulação de Campo Grande.

Atualmente existem 47 amostras em análise no Lacen e laboratórios parceiros, e outros 223 casos sem encerramento pelos municípios. Nenhum óbito foi registrado no boletim desta sexta-feira. Porém, desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul acumula 9.687 vidas perdidas pela doença. A média móvel de mortes está em 1,4.

Confira aqui o detalhamento do boletim epidemiológico desta sexta-feira, 03 de dezembro.