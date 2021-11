Boa notícia para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho: A Funtrab/MS está disponibilizando nesta segunda-feira, dia 22, 2.497 vagas de empregos, das quais 823 vagas são para Campo Grande. Mas também há vagas no interior do Estado, distribuídas entre os municípios de Amambai (42), Aparecida do Taboado (21), Aquidauana (32), Bataguassu (17), Caarapó (14), Cassilândia (100), Chapadão do Sul (36), Corumbá (9), Costa Rica (68) e Dourados (366). Na Capital basta agendar sua entrevista pelo aplicativo MS Contrata+ Trabalhadores. A ferramenta também está disponível para os candidatos em Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas. Entre as oportunidades, há vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PcD). Todas as informações sobre vagas disponíveis e localidades podem ser conferidas no site da fundação www.funtrab.ms.gov.br.