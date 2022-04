Mato Grosso do Sul participará com cinco paratletas da Copa Brasil de Tiro Esportivo e Para Trap 2022. A competição, com organização da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), será no Rio de Janeiro (RJ), de 8 a 10 de abril. A delegação sul-mato-grossense tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As provas de carabina e pistola ocorrerão na Escola Naval, no centro da capital fluminense, enquanto as de trap (tiro ao prato) vão acontecer no Centro Militar de Tiro Esportivo, em Deodoro, Zona Oeste da cidade. No total, 29 atiradores estarão nas disputas. Confira neste link o programa de provas e os horários.

A equipe de Mato Grosso do Sul será representada pela Associação de Reabilitação e Paradesporto Pantanal (ARPP), de Campo Grande. “Esse é um dos primeiros campeonatos presenciais da modalidade e um dos mais importantes para nós. Vamos mais uma vez representar bem o nosso estado”, destaca João Almir Morais, presidente da entidade e um dos atletas da delegação.

O atual diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, destaca que Mato Grosso do Sul sempre volta com resultados expressivos de competições de tiro esportivo Brasil afora. “Nossos atletas já são conhecidos no cenário nacional e sempre alcançam posições de destaque no ranking brasileiro, figurando com frequência na equipe que representa o Brasil em competições internacionais”.

Segundo um dos competidores, o atirador Luiz Nelson Azevedo, os treinos para a competição estão intensos. “Estou treinando ao menos três vezes por semana, além de praticar um pouco em minha casa também”, declara. Para o atleta, Mato Grosso do Sul vai em busca das primeiras colocações. “Nossa participação tem sido bastante relevante. Mesmo sendo um esporte de alto custo, estamos entre os melhores do país em diversas categorias”, relata.

Os atletas que se destacarem durante a competição concorrem a vagas na seleção brasileira de tiro esportivo, e terão a oportunidade de vestir as cores do país em competições internacionais. A Copa Brasil de Tiro Esportivo e Para Trap 2022 é organizada pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Os atletas que representam Mato Grosso do Sul possuem apoio do Governo do Estado, via Fundesporte.

Confira a lista de atletas, suas provas, e os auxiliares da delegação:

ATLETAS

Benedito Santana da Silva

R1 – carabina de ar – 10 metros – posição em pé

R6 – carabina calibre 22 – 50 metros – posição deitado (m)

R7 – carabina calibre 22 – 50 metros – 3×40

Luiz Nelson Nunes Azevedo

R3 – carabina de ar – 10 metros – posição deitado (m)

R6 – carabina calibre 22 – 50 metros – posição deitado (m)

Ênio Garcia de Jesus

R3 – carabina de ar – 10 metros – posição deitado (m)

R7 – carabina calibre 22 – 50 metros – 3×40

João Almir Morais

R6 – carabina calibre 22 – 50 metros – posição deitado (m)

Francisco dos Santos Oliveira

R3 – carabina de ar – 10 metros – posição deitado (m)

R7 – carabina calibre 22 – 50 metros – 3×40

AUXILIARES (ESTAFE)

José Vitório Ferreira da Silva

Josué Pereira da Silva

Ricardo José Wescherfelder

Clara Rockel e Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)