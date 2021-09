A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), inaugura no dia 8 de setembro, a quinta edição do projeto Arte no Paço, com a exposição “Mato Grosso dos Sonhos”. O artista visual Pedro Guilherme é o responsável pela mostra, que acontece no prédio da Prefeitura e fica aberta para visitação até o dia 8 de outubro, de forma gratuita.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, a cada trinta dias um novo nome expõe no Arte no Paço, fazendo com que a oportunidade se estenda a mais profissionais. “Este é um projeto lindo que promove a cultura a todos os cidadãos campo-grandenses que procuram serviços oferecidos pelo Paço Municipal”, discorre.

A mostra é constituída de 12 telas, com a técnica acrílica sobre tela e algumas colagens. As artes expressam a temática que o artista vem desenvolvendo há 30 anos, sobre os peixes sul-mato-grossenses.

“Há quatro anos eu apresentava uma série, o ‘Mato Grosso do Sangue’, um trabalho que refletia a respeito da história do nosso Estado que é conhecido como o que mais mata jovens indígenas. Mas comecei a perceber que agora é a hora de sermos otimistas de novo, temos muito a conquistar, mas algumas coisas já conquistamos. Estamos vivendo um momento em Campo Grande muito legal. O Marquinhos Trad tem feito um trabalho de apoio, o Max, outra pessoa especial, tem desenvolvido um trabalho muito legal, com carinho aos artistas, e me veio essa ideia de fazer o ‘Mato Grosso dos Sonhos’. Vamos sonhar agora, está sendo uma coisa boa, porque me deixou mais leve”, explica Pedro, responsável pela mostra.

Os quadros estarão à venda e os interessados devem entrar em contato pelo telefone 67 99294-0181.

Serviço

O Paço Municipal está localizado na Avenida Afonso Pena, 3297, Centro.