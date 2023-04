Mato Grosso pode ter déficit de armazenagem de 64 milhões de toneladas de milho

“Apesar dessa alta, a produção de soja e milho nesta safra cresceu 7,15% quando comparada com a safra passada, ficando em 90,73 mi de toneladas. Em função disso, o déficit de armazenagem está projetado em 64,09 milhões de toneladas”, informa o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), no boletim semanal do milho

“Ainda, vale destacar que a comercialização do milho e da soja desta temporada está atrasada em 20,78 pontos percentuais e 8,01 pontos percentuais ante a safra passada, respectivamente, o que pode indicar um volume maior de grãos estocados. Dessa forma, o cenário reforça a dificuldade de armazenagem dos produtores mato-grossenses, algo que já é comum na colheita do milho, no entanto, para a safra 22/23 a perspectiva é que o volume seja ainda maior”, conclui o IMEA.