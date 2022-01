O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) já divulgou o resultado final e a lista de primeira chamada da seleção de curso de idiomas, ofertados pelo Cenid (Centro de Idiomas). As disciplinas oferecidas são de Espanhol, Inglês e Libras e os convocados devem realizar sua inscrição entre os dias 13, 14, 17 ou 18 de janeiro no Sistema de Matrículas Online.

Para a inscrição, é necessário seguir as instruções do edital e anexar os documentos solicitados. É imprescindível também o preenchimento do questionário socioeconômico, pré-requisito para solicitar a matrícula.

As vagas estão distribuídas entre público geral, estudantes e servidores do IFMS, com turmas da modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC) nos campos de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina Ponta Porã e Três Lagoas.

Caso ainda haja vagas após o período de matrículas, novas chamadas ocorrerão a partir do dia 20 de janeiro. A previsão de início das aulas ficou para o dia 7 de fevereiro.