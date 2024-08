Maurício Picarelli: Uma vida dedicada ao serviço público e ao bem-estar de Campo Grande.

Maurício Picarelli, nascido em Bauru/SP no dia 24 de abril de 1947, é um nome amplamente reconhecido no cenário político de Mato Grosso do Sul. Radialista, jornalista, bacharel em direito, professor de teologia, pastor evangélico e político sul-mato-grossense, Picarelli construiu uma carreira exemplar ao longo de décadas de serviço público. Com uma trajetória marcada por mais de 250 leis sancionadas, Picarelli tem se destacado por sua dedicação a áreas fundamentais, como a proteção dos direitos das mulheres e dos consumidores, a segurança pública, e a melhoria das condições de vida para os idosos e pessoas com deficiência.

Direito das Mulheres: Proteção e Combate à Violência

Uma das principais contribuições de Maurício Picarelli foi a criação do Programa de Amparo e Combate à Violência Doméstica. Este programa reflete seu compromisso com a proteção das mulheres e o enfrentamento da violência que afeta especialmente crianças e adolescentes. A proposta visa criar redes de apoio e oferecer suporte às vítimas de violência doméstica, promovendo a educação e conscientização para prevenir e combater esses crimes.

Direito do Consumidor: Priorizando o Atendimento aos Idosos

Outro importante marco na atuação de Picarelli é a lei que estabelece a prioridade no atendimento a pessoas com mais de 65 anos. Esta legislação foi criada para assegurar que os idosos recebam atendimento preferencial em diversos serviços e instituições, promovendo uma maior dignidade e respeito por esta faixa etária.

Transparência e Organização no Trânsito

Picarelli também se destacou na área do direito do consumidor ao propor que o Detran de Mato Grosso do Sul informe aos motoristas sobre a data de vencimento da carteira de habilitação com uma antecedência mínima de 60 dias. Essa medida visa evitar transtornos e garantir que os motoristas possam renovar seus documentos a tempo, contribuindo para a segurança no trânsito.

Atuação Legislativa Abrangente

Durante seus 8 mandatos consecutivos como Deputado Estadual, de 1987 a fevereiro de 2019, Maurício Picarelli teve um papel fundamental em diversas áreas, incluindo saúde, educação, acessibilidade e segurança. Foi eleito vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por duas vezes consecutivas, destacando-se pelo seu compromisso e eficiência na condução dos trabalhos legislativos.

Uma Vida de Compromisso e Dedicação

Maurício Picarelli iniciou sua carreira como radialista na cidade de Bauru, antes de se mudar para Campo Grande em 1982, onde dirigiu a Rádio Cultura AM. Casado com a ex-vereadora Magali Picarelli há 50 anos, Picarelli é pai de Patrícia Picarelli e Maurício Picarelli Júnior. Sua jornada no serviço público é um reflexo de seu profundo compromisso com a melhoria das condições de vida e a promoção da justiça e da equidade.

A vida e a carreira de Maurício Picarelli são testemunhos de um legado dedicado ao bem-estar da comunidade e à construção de um estado mais justo e acessível para todos.