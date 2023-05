Mausoléu de Pelé, em Santos, é aberto para visitação do público; veja fotos

O Mausoléu do Pelé, onde está o corpo de Edson Arantes do Nascimento, foi aberto ao público nesta segunda-feira (15). O espaço dedicado ao Rei do Futebol está localizado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, litoral paulista. Em evento que contou com familiares de Pelé, o espaço iniciou sua visitação no período da tarde, das 14h às 18h. Edinho, filho do Rei, atendeu a imprensa no evento. Eu venho aqui com uma certa frequência, e é muito gostoso. O ambiente é muito propício, com gramado no chão e cenas de estádio. Foi feito com muito amor por pessoas que conheciam e conviviam com ele. Então, tem a essência do que ele era. É muito nobre, muito simples e agradável. É o máximo que podemos imaginar para este espaço Edinho, filho de Pelé 1 de 6 Mercedes Benz S-280, dada a Pelé por montadora em 1974, em comemoração ao milésimo gol do atleta Crédito: GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O memorial fica localizado na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no bairro Marapé. O público que desejar fazer uma visitação deverá se cadastrar, de forma gratuita, no site do cemitério, que fica a poucos metros da Vila Belmiro. As visitas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

O espaço possui cerca de 200 m², repletos de homenagens ao eterno camisa 10 da Seleção Brasileira. O público, recepcionado por duas estátuas folheadas a ouro, poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes, o piso feito com grama sintética e um teto azulado acima do jazigo, que é dourado e possui imagens de momentos marcantes da carreira de Pelé.

O projeto foi feito por Pepe Alstut, proprietário do Memorial — que morreu em 2018. Pelé possui um espaço reservado desde 2003, que conta com uma vista para a Vila Belmiro. Entretanto, a família e o cemitério fizeram um acordo para que o craque fosse sepultado no mausoléu por uma questão de logística para o acesso do público.

Retratos de momentos marcantes na carreira de Pelé, como o famoso soco no ar em comemoração aos gols, jazigo com quatros cantos onde há cantoneiras em formatos do troféu da Copa do Mundo, uma camisa com o número 10 e uma coroa. Tudo isso poderá ser visto pelo público.

Além disso, visitantes também poderão conferir o Mercedes Benz S-280, que Pelé recebeu da montadora em 1974, para comemorar o milésimo gol do atleta. O carro estará exposto no Museu de Veículos do Memorial.