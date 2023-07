MaxiSolo orienta como maximizar os resultados de fertilizantes em período de El Niño

O fenômeno El Niño, que segundo especialistas está entrando em atividade, deve provocar períodos de secas nas regiões Norte e Nordeste. Já no Sul, haverá excesso de chuvas e os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ser fortemente atingidos, segundo pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Diante desse cenário de instabilidade, é importante o produtor rural ficar atento para reduzir os efeitos do El Niño nas lavouras. No caso do solo, aumenta o risco de lixiviação e erosão, com perdas importantes de nutrientes – especialmente na camada de zero até 25 centímetros de profundidade, que é onde há maior volume dos sistemas radiculares, na maioria das culturas. Daí a necessidade de uma estratégia de manejo para manter a adubação de macro e micro nutrientes, a fim de suprir as necessidades do solo e, consequentemente, da planta.

Em condições de muita chuva, é indicado o parcelamento das adubações ou a utilização de fertilizantes inteligentes com solubilidade moderada, ao invés de produtos com alta solubilidade, conforme explica o engenheiro agrônomo Caio Kolling, supervisor técnico da MaxiSolo, divisão de nutrição vegetal da empresa catarinense SulGesso. “O fertilizante de modo inteligente faz uma liberação gradual, entregando nutrientes no início do ciclo vegetativo da cultura, e também disponibiliza no período reprodutivo, no florescimento e no enchimento de grãos. Ao contrário, pode haver perdas consideráveis por lixiviação e erosão no solo”.

Referência no desenvolvimento e produção de fertilizantes minerais com alta tecnologia, a MaxiSolo lançou no mercado a Linha Especialidades, que reúne tecnologias inéditas em modelos de fertilizantes minerais mistos. SulfaBor, KB Maxi e SKB Maxi são multinutrientes com eficiência aumentada que fornecem boro, cálcio, potássio e enxofre, nutrientes essenciais para a proteção e o bom desempenho das culturas agrícolas. “Os fertilizantes multinutricionais são tecnologias que nos permitem disponibilizar mais de um nutriente na mesma aplicação. Entre as vantagens, estão a redução de custos e uma melhor nutrição da planta, que auxiliam o alcance de benefícios como eficiência produtiva e maior rentabilidade”, resume Kolling.

A Linha Especialidades teve como pilar o fruto de três anos de pesquisas em fertilizantes especiais, com tecnologia totalmente nacional, sendo desenvolvidos pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa da SulGesso (NIPS), empresa referência na industrialização e comercialização de sulfato de cálcio no Sul do Brasil, que tem na MaxiSolo a sua divisão de nutrição vegetal. Os trabalhos contaram com parceria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), através de uma chamada pública do projeto Inova Mineral.

Caio Kolling também alerta que a utilização de fertilizantes em excesso, nas lavouras, pode provocar uma salinização. “O cloreto de potássio, por exemplo, tem alto índice salino por isso deve haver um limite na dose a ser utilizada”. Segundo o especialista, um índice salino elevado pode interferir diretamente na saúde do solo pois reduz o desenvolvimento de raízes finas e, por consequência, a atividade biológica e os componentes físicos do solo. A MaxiSolo se propôs a desenvolver tecnologias em fertilizantes potássicos, que se baseiam em um baixo índice salino e quando necessário ausência de cloro”, detalha Kolling.

Em tempos de início da influência do fenômeno El Niño, Caio Kolling lembra de quatro dicas básicas para o produtor adotar e otimizar a aplicação de fertilizantes no solo. “Tudo começa pela amostragem e análise do solo, que possibilitam identificar as deficiências e quais os nutrientes as plantas estão precisando. A partir daí, defina a melhor forma de aplicação dos fertilizantes, lembrando que o parcelamento pode fazer a diferença. Mais uma vantagem dos produtos multinutricionais da MaxiSolo é que facilitam e reduzem o custo operacional, pois são adicionados vários nutrientes em uma mesma aplicação”.