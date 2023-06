MC Daniel é confirmado no Jogo Beneficente dos Famosos em Campo Grande; Veja o vídeo

O amistoso, “Amigos Contra A Fome”, que será realizado na próxima terça-feira, 27, no estádio Morenão, e terá a presença dos craques do Real Madrid Eder Militão, Vini Jr e Rodrygo, entre outras personalidades, anunciou nesta terça-feira, 20, participação de MC Daniel, o Falcão do Funk.

Cheio de carisma, MC Daniel é considerado uma das principais revelações do funk em 2022.

Em breve será divulgado detalhes para aquisição de ingressos e horário da partida, deverá ter transmissão ao vivo no canal SporTV.

Veja o vídeo: