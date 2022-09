Rafael Cassiano Ferreira da Silva (25), mais conhecido como Fael MC – Versos 67, é um rapper campo-grandense que no último fim de semana participou do Gansgter Paradise, considerado um dos eventos de Rap mais importantes do Brasil.

A participação de Fael veio graças a uma outra vitória que o artista conquistou: ser selecionado entre centenas de MCs anônimos para as três vagas da programação do Gansgter Paradise, dedicadas a quem ainda não atingiu o estrelato.

“Fiz minha inscrição e fui selecionado entre três MCs do País. Esta foi a minha primeira participação no evento e fiquei muito feliz. Como eu já tinha participado de um outro evento em São Paulo, o Realidade Cruel, em 2018, utilizei essa experiência pra ajudar a controlar um pouco do nervosismo no palco. Foi da hora essa nova oportunidade”, diz ele.

E para quem curte Rap e ficou curioso em conhecer um pouco do trabalho do MC Fael, basta acessar as redes sociais do artista @fael_mc_versos67_oficial.

Já o uso de Versos 67 dentro do nome artístico veio como forma fazer menção a suas raízes sul-mato-grossenses. “É uma forma de sinalizar que o nosso Estado também é lugar do Rap e da Cultura Hip Hop. Aqui, é um lugar de muitos artistas de talento, só precisamos de mais oportunidades para mostrar a nossa arte aqui ou levar o nome do Estado para mais eventos nacionais”, argumenta.