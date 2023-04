MDB de Dourados inicia reorganização do partido visando às eleições de 2024

O presidente do diretório do MDB de Dourados, deputado estadual Renato Câmara (vice-presidente da Assembleia Legislativa de MS), em reunião com demais lideranças emedebistas deu o ponta pé inicial visando preparar o partido para as eleições municipais do ano que vem.

Durante a reunião realizada em seu escritório político, o dirigente destacou a necessidade de reorganizar o partido, buscar a participação de novas lideranças, envolver representantes da sociedade nas discussões de interesse da população de Dourados e, principalmente, ampliar a base do partido com novas filiações.

“É obrigação do dirigente partidário realizar os encaminhamentos para preparar o partido para as eleições. Portanto, esta reestruturação é necessária e natural. Realizamos esta primeira reunião do ano do MDB para anunciar que estaremos conduzindo tudo de forma democrática, dando voz a todos os correligionários. Vamos debater, discutir metas, e formarmos um time forte, oxigenado”, anunciou Renato Câmara.

A mobilização do partido, a aproximação junto aos filiados e o engajamento para a conquista de novos membros foi destacada pelo presidente do MDB como meio para garantir a ampliação da representatividade do partido junto ao Poder Legislativo e Executivo Municipal.

O ex-prefeito por dois mandatos, Braz Melo, apontou que “tá na hora do MDB voltar a ser protagonista das eleições majoritárias, para isso, precisa pensar em discutir o lançamento de candidatura própria à prefeitura de Dourados”.

Outras lideranças, dentre eles, vereador Olavo Sul (MDB), ex-vereadores Raphael Matos e Cido Medeiros, representantes do MDB Mulher, Juventude do MDB, integrantes do diretório municipal, e representantes de diversos segmentos debateram o novo momento e citaram a importância desta e de futuras reuniões visando construir e elevar o MDB de Dourados a um patamar de destaque no cenário político-administrativo.