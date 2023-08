MDB define diretórios e tem 36 pré-candidatos a prefeito

O diretório estadual do MDB oficializou 36 diretórios municipais em Mato Grosso do Sul. Este também é o número de pré-candidatos que o partido tem para a disputa do próximo ano.

O presidente estadual do partido, deputado Júnior Mochi, explica que os diretórios têm time e pretendem disputar a eleição do próximo ano.

O MDB fechou parceria com o PSDB para a eleição do próximo ano e agora tentará encontrar consenso onde for possível. Entre os municípios com pré-candidato estão Campo Grande, Corumbá, Dourados e Aquidauana.

Na Capital, André Puccinelli é o escolhido do partido para a disputa. Em Dourados o mais citado é o deputado estadual Renato Câmara. Em Corumbá o partido pretende encontrar um substituto para Dr. Gabriel, que deixou o partido recentemente.

O partido teve dificuldade para formação de diretórios em alguns municípios e precisou estabelecer provisórias em 17 cidades. Uma delas, Ponta Porã, onde não chegaram a um consenso.

O diretório municipal chegou convocar eleição em Ponta Porã, mas André Puccinelli foi até o município para tentar convencer os filiados a não realizarem eleição. A missão não teve sucesso, mas o diretório estadual atendeu o ex-governador e cancelou a eleição, criando uma provisória por 90 dias.

