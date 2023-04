MDB espera deputado, mas já tem carta na manga em caso de desistência

O MDB está interessado em lançar candidatura em Dourados, segundo maior Município de Mato Grosso do Sul. O partido não teve candidato na última eleição, mas pretende voltar a disputar no próximo ano.

O principal cotado para disputa é o ex-prefeito de Ivinhema e atual deputado estadual, Renato Câmara, que já concorreu à Prefeitura de Dourados em 2016. O deputado tem preferência na disputa, mas o partido não está parado.

A reportagem apurou que, caso Renato Câmara não demonstre tanto interesse na disputa ou não apareça bem nas pesquisas, o partido pode lançar outro emedebista, que atualmente está no PP: ex-deputado Marçal Filho.

Marçal já foi do MDB quando o partido comandava o estado, com André Puccinelli, e foi convidado a retornar ao partido para concorrer em Dourados. Curiosamente, ele chegou a ser escolhido no partido, na briga com Délia Razuk e Geraldo Resende, para concorrer no partido em 2012, mas em convenção o diretório acabou escolhendo apoiar Murilo Zauith.

O ex-deputado lidera a única pesquisa divulgada até o momento em Dourados, mas vive um impasse no PP, que tem como favorito para a disputa o atual prefeito, Alan Guedes, que tentará a reeleição. O caminho mais provável para Marçal seria a saída do partido, o que tem despertado o interesse de outras siglas.

Pesquisa

Segundo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Marçal Filho tem 35,48% da preferência popular. O ex-deputado é seguido por um trio praticamente em empate técnico, liderado pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB), com 14,52%, vice-governador Barbosinha, com 13,23%; e deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), com 12,90%.

O candidato do PT ao Senado na última eleição, Tiago Botelho (PT), aparece com 6,45%, e o atual prefeito, Alan Guedes (PP), em último lugar, com 5,16%. Entre os entrevistados, 12,26% não sabe ou não respondeu. O levantamento foi realizado em parceria do IPR com o Jornal Correio do Estado entre os dias 24 e 28 de janeiro, com 310 pessoas ouvidas.

