O nome do pré-candidato ao Governo do Estado, André Puccinelli (MDB), será confirmado no próximo dia 5, para concorrer ao cargo. A convenção do partido será a partir das 9 horas, no Clube de Campo da Associação Nipo-Brasileira, em Campo Grande.

Na ocasião serão apresentados todos os nomes, que vão integrar a chapa, inclusive quem concorrerá no cargo de vice de André. A entrevista coletiva está prevista para ocorrer às 9h30.

Convenção MDB

Data: 5 de agosto de 2022

Horário: a partir das 9 horas

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-Brasileira, em Campo Grande

Endereço: Avenida Ministro João Arinos, 140, Campo Grande.

Coletiva: 9h30