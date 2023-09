MDB x PSDB: Vice-prefeito e vereadora disputam preferência em Corguinho

O Instituto Ranking divulgou pesquisa com intenção de votos para Prefeitura de Corguinho. Os números apontam um empate entre o vice-prefeito, Barrinha (MDB), e a vereadora Renata (PSDB), que deve ser apoiada pela prefeita Marcela Lopes (PSDB).

O vice-prefeito, Barrinha, aparece com 35,33%, seguido pela vereadora Renata, com 30,66%. Zé Correia surge em terceiro lugar, com 3,66%; vereador Jeffer tem 3% e Dalton Lima, 2,33%. Entre os entrevistados , 25,02% disseram que não sabem ou não responderam.

No quesito rejeição, Dalton Lima foi o mais citado, com 20%, seguido pela vereadora Renata, com 8,66%, vereador Jeffer, com 8%, Zé Corrêa, com 4,66%, e Barrinha, com 2,66%. Neste questionário, 56,02% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O instituto ouviu 300 moradores nos dias 12 e 13 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,5%, para mais ou para menos.

