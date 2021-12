O Ministério da Educação (MEC) autorizou a ampliação de vagas para a residência multiprofissional em saúde mental oferecida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). No ano que vem, o número de novos profissionais matriculados no curso irá triplicar em relação aos anos anteriores.

O programa tem duração de dois anos e serão nove alunos matriculados, sendo três em cada uma das áreas. Graduados em enfermagem, psicologia ou serviço social receberão bolsas R$4.106,09 durante todo o período do curso.

As inscrições aconteceram para o certame entre os dias 18 e 29 de novembro, antes da ampliação do número de vagas pelo Ministério. A prova acontecerá no dia 09 de janeiro e será composta por 30 questões objetivas, cada uma valendo dois pontos, e terá duração de três horas.

O candidato que obtiver um rendimento na prova inferior a 60%, ou seja, fizer menos que 36 pontos, será considerado reprovado. Aqueles concorrentes que forem selecionados para o programa de residência, poderão se matricular entre os dias 20 e 21 de fevereiro, com início das atividades no dia 1º de março.

Os alunos irão atuar nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O edital está disponível neste link.