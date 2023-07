Mecânico desce às pressas e vê chamas destruírem carro dele na Vila Sobrinho

O mecânico João de Barros, 40 anos, foi surpreendido por um incêndio no carro dele, na tarde desta quarta-feira (26), na Rua Ricardo Franco, na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

Conforme Barros, ele trafegava tranquilamente pela via quando um condutor de outro veículo o alertou sobre o fogo embaixo do carro. O mecânico desceu às pressas e viu as chamas destruírem o WV Golf rapidamente.

Toda a parte dianteira do veículo foi consumida pelo fogo. Somente as rodas de trás foram preservadas no incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou 1.200 litros de água para controlar as chamas. O veículo não tem seguro e não houve feridos.