Medalha do Mérito Legislativo: Dr. Victor Rocha homenageia Dr. Amaury do Lago Prieto

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) entregou a Medalha do Mérito Legislativo Coronel da PM Francisco Libório Silveira, em comemoração ao Dia do Agente de Trânsito, durante a Sessão Solene realizada na quarta-feira (31), para o Dr. Amaury do Lago Prieto.

A medalha foi entregue para pessoas que prestaram contribuições de melhoria no trânsito, por meio de ideias, ações, projetos e até mesmo com ações que tenham salvado ou ajudado a salvar vidas.

“Meu homenageado, Dr. Amaury do Lago Prieto é uma personalidade comprometida com a melhoria do trânsito em nossa Capital e em Mato Grosso do Sul. Essa singela honraria é um reconhecimento pelos longos anos de serviço em prol de nossa gente”, pontuou o vereador Dr. Victor Rocha.

Conheça o homenageado do Vereador Dr. Victor Rocha:

AMAURY DO LAGO PRIETO – Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Mato Grosso (1977); Especialista em Medicina de Tráfego pela Associação Nacional de Medicina de Tráfego/AMB – São Paulo (2000); Presidente da MEDTRANS, empresa credenciada para a prestação de serviços em Medicina do Tráfego ao DETRAN-MS na avaliação física e mental em candidatos para finalidade de obtenção/renovação da CNH e Médico do Trabalho e Coordenador do Departamento de Saúde Ocupacional da UNIMED Campo Grande.