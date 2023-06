Medalha do Mérito Legislativo: Dr. Victor Rocha homenageia o Coronel Ademar Brites Cardoso

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) entregou a Medalha do Mérito Legislativo Coronel da PM Francisco Libório Silveira, em comemoração ao Dia do Agente de Trânsito, durante a Sessão Solene realizada na quarta-feira (31), para o Coronel Ademar Brites Cardoso.

A medalha foi entregue para pessoas que prestaram contribuições de melhoria no trânsito, por meio de ideias, ações, projetos e até mesmo com ações que tenham salvado ou ajudado a salvar vidas.

“Meu homenageado o Coronel Ademar Brites Cardoso, sempre esteve comprometido com a melhoria do trânsito em nossa Capital e em Mato Grosso do Sul. Essa singela honraria é um reconhecimento pelos longos anos de serviço em prol de nossa gente”, pontuou o vereador Dr. Victor Rocha.

Conheça o homenageado do Vereador Dr. Victor Rocha:

ADEMAR BRITES CARDOSO – Coronel e Ex-comandante geral da PMMS; Servidor público estadual desde 1975; Bacharel em Administração pela UFMS e pós-graduado pela UFMG em Administração Pública; foi comandante da Polícia Militar nas Cidades de Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Paranaíba e foi comandante geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul.