Medalhistas paralímpicos de MS estão entre os mais de três mil relacionados no Bolsa Atleta

Técnico da Patrocinense é ex-Costa Rica, e o volante do Galo, Lucas Hulk, já jogou no time de Minas Gerais

Ainda em busca da primeira vitória no Brasileiro Série D, o Operário enfrenta na terceira rodada a Patrocinense(MG), equipe que está sendo treinada pelo ex-técnico do Costa Rica.

O jogo será disputado neste domingo(21), às 16h(horário de MS), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Até o momento na competição, o Operário, único representante do Estado na quarta divisão, empatou nas duas primeiras rodadas sem marcar gols, contra as equipes paulistas Ferroviária e XV de Piracicaba.

O técnico do Galo, Celso Rodrigues, conta como vem sendo a preparação para enfrentar a equipe de Minas Gerais, no quesito ofensivo.

“Vamos passo a passo, temos uma defesa solida que dá suporte para o meio de campo, estamos criando as chances, e falo para os atacantes controlar a ansiedade e ter esta precisão dentro de jogo. Vamos fazer sim os gols, no momento certo“, declarou Celso em entrevista para Conexão Galo.

Já conhecido pela equipe de Campo Grande, o treinador da Patrocinense, Rogério Henrique, estava a frente do comando do Costa Rica, nas quatro primeiras rodadas do Estadual sul-mato-grossense.

Quando o Operário enfrentou em seu grupo a Cobra do Norte treinada pelo Rogério, o resultado foi de duas derrotas, por 1 a 0 no Jacques da Luz, e de 3 a 0 no estádio Laertão, em Costa Rica.

Do lado do Operário Lucas Hulk também conhece o time de Minas Gerias, o meio-campista é ex- jogador da Patrocinense, e agora com a camisa do Operário, Lucas também pode contribuir com o seu conhecimento sobre o adversário.

“Joguei o campeonato mineiro pela Patrocinense, conheço os jogadores de lá, e estou passando para os meus companheiros algumas coisas, a gente tenta tirar proveito do conhecimento que temos, mas o mais importante é aproveitar o nosso momento de crescimento, para colher bons frutos nessa Série D”, disse Lucas.

O jogador que chegou para reforçar o Operário, teve logo de cara oportunidades na equipe titular do técnico Celso Rodrigues, estando presente em campo nas duas partidas desta Série D.

“É importante esse momento meu de adaptação, vamos para o 3º jogo agora, e venho conhecendo a equipe jogo a jogo, e evoluindo junto com o elenco“, acrescentou o meio-campista do Operário.

PATROCINENSE

Rogério Henrique, técnico da Patrocinense, concedeu entrevista para o Correio do Estado, sobre a expectativa de voltar ao Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Operário.

“A expectativa é grande. Minha passagem pelo Costa Rica foi proveitosa, onde deixamos um legado de bons resultados, e agora, estamos nos preparando para enfrentar um time muito tradicional e de grande torcida”, declarou Rogério.

O treinador da Patrocinense ainda acrescentou sobre a análise dele com relação ao Galo.“O time do operário está bem modificado, eu diria que praticamente é uma nova equipe, conheço sim alguns atletas que aí estão, todos de muita qualidade, para mim e um ótimo time que aos poucos vai atingir o seu melhor nível”.

Rogério Henrique assumiu o Patrocinense para a disputa da repescagem do Mineiro, livrou o clube do rebaixamento, e atualmente é o líder do grupo 7 da Série D.

“Chegamos para uma missão muito difícil, evitamos uma queda numa competição extremamente forte, mais estamos muito longe do ideal ainda, é preciso continuar trabalhando forte para que possamos brigar por uma das 4 vagas a próxima fase”, disse Rogério.

SAIBA

Classificação atual do Grupo 7 da Serie D:



1º lugar Patrocinense(MG) 4 pts, 2º CRAC(GO) 3 pts, 3º ao 6º- Inter de Limeira(SP), Maringá(PR), XV de Piracicaba(SP),Ferroviária(SP) e Operário 2pts, 8º lugar Cascavel(PR) 1 pt.

