As lives do Programa Prosseguir, que atualizam e inforam diariamente os números da Covid no Estado foram retomadas. Nesta quarta-feira, dia 19, a Dra. Christine Maymone, secretária adjunta de saúde anunciou a confirmação de 1.709 novos casos da doença. Ela manifestou sua preocupação com o aumento considerável com a média móvel de novos casos. Já o presidente do Prosseguir, secretário Eduardo Riedel reafirmou que apesar do aumento nos números, hoje não há a possibilidade de qualquer restrição mais rígida. Diante da previsão da OMS, para o surgimento de novas variantes, Riedel ressaltou que Mato Grosso do Sul está preparado. O boletim desta quarta-feira também trouxe a confirmação de mais quatro óbitos em decorrência da doença.