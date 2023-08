Médica encontrada morta dentro de mala

A médica Thalitta da Cruz Fernandes (28), foi encontrada morta na tarde de sexta-feira (18) no apartamento em que ela morava na Vila Imperial, em São José do Rio Preto/SP. O apartamento da médica, no 3º andar, estava trancado e com a ajuda de porteiro a polícia foi chamada. O corpo foi encontrado nu dentro de uma mala, na lavanderia do apartamento. Segundo a polícia, o namorado, de 26 anos, que estava com Thalita há três anos, foi o último a entrar no apartamento; sendo o principal suspeito do crime. A polícia está tentando encontrá-lo.

O corpo de Thalitta passou por perícia no IML de Rio Preto. A vítima apresentava de ferimentos faca no rosto e no corpo. Imagens do circuito de segurança do prédio foram enviadas à polícia.

A Famerp em Nota lamentou a morte da aluna. “Com pesar, a diretoria da Famerp lamenta profundamente o falecimento trágico da aluna da turma 49, Thalita Fernandes. Sua partida prematura nos entristece. Nossos sentimentos aos familiares e amigos e colegas neste momento de tristeza e consternação”.