A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a venda por delivery de medicamentos à base de cannabis no Brasil pela GreenCare, empresa brasileira que controla um dos maiores fundos globais especializados em negócios de cannabis, o Greenfield Global Opportunities do mundo. O método já está autorizado para funcionamento e promete facilitar o acesso às medicações a base da planta.

Com a autorização, a reguladora permitiu que a empresa tenha, localmente, estoques dos fármacos encurtando espera dos medicamentos pelos pacientes de 30 dias para 48 horas. Além disso, o frete poderá ser gratuito (no modelo anterior, o paciente importava e pagava pela entrega). Além disso, a distribuição dos medicamentos será realizado por uma empresa terceirizada especializada em logística hospitalar.

“Em 70% do território nacional, vamos conseguir retirar a receita azul (controlada) na casa do cliente em 24 horas após o pedido telefônico e retornamos com o produto no local depois de 24 horas”, explicou Fábio Furtado, sócio e diretor comercial da empresa.

O sistema é o primeiro no Brasil, mas já funciona em outros países e embora a venda presencial no balcão tenha sido cogitada no projeto, por ora ela está descartada. Por enquanto, o extrato de cannabis é o único produto disponível para a entrega. Duas outras formulações serão disponibilizadas até dezembro. O objetivo é ter seis produtos até o ano que vem.