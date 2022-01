Médico de 58 anos foi agredido na noite dessa quarta-feira (19), na UPA das Moreninhas, em Campo Grande, com um soco no rosto desferido pelo gerente da unidade.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava de plantão na unidade de saúde, quando decidiu conversar com o gerente sobre a forma que a triagem estava sendo feita.

Nesse momento, o acusado desferiu um soco no rosto do médico, lesionando sua face. Após a agressão, o profissional pensou em ir embora, mas foi ameaçado pelo autor de que teria o ponto cortado caso deixasse o local. Dessa forma, ele precisou continuar os atendimentos com a face lesionada por toda a madrugada.

Sesau

Em nota, a Secretaria de Saúde Municipal de Campo Grande – Sesau informou que será aberto um processo administrativo para apurar a conduta dos envolvidos, que acabou gerando o desentendimento.

“Ambos devem prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e a Sesau irá prosseguir com os trâmites necessários e instauração de sindicância”, finalizou.