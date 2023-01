O médico Valmir Venâncio da Silva (39), preso na última quinta-feira (12) por abusar sexualmente de uma paciente em um posto de saúde de Nova Hartz teria feito outras seis vítimas em quatro cidades do Rio Grande do Sul, de acordo com a Polícia Civil. Num dos casos, ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo abuso de uma mulher grávida durante atendimento em um posto de saúde de São Leopoldo, em 2019. A prisão ocorreu após investigações de crime praticado em Nova Hertz, durante atendimento médico ginecológico na rede pública de saúde.

A vítima relatou à polícia que o médico apresentou uma conduta libidinosa e abusiva durante a consulta. As investigações estão apurando se o médico foi alvo de denúncias por crimes semelhantes nas cidades de Caxias do Sul, São Leopoldo e Sapucaia do Sul, além de Nova Hartz. Valmir Venâncio da Silva tem antecedentes por estupro, violação sexual mediante fraude e outros crimes, de acordo com a polícia.