Médico esquece fio-guia entre o pescoço e coração de paciente em SP

Paciente de 47 anos, teve um fio-guia esquecido por um médico entre a jugular e o átrio direito do coração. A situação aconteceu durante um tratamento para insuficiência renal. Segundo o parecer médico, juntado no processo, o paciente correu risco de morte por ter ficado com o instrumento no corpo.

O autônomo Vanes de Jesus da Silva entrou com uma ação na justiça e os seus advogados conseguiram uma liminar para que o estado assumisse a cirurgia de retirada do instrumento, esquecido em 2022. Parte do fio-guia foi removido neste ano e, portanto, por não ter cumprido o pedido de urgência o Estado de São Paulo foi condenado a pagar R$ 50 mil

Vanes tem diabetes e, por este motivo, desenvolveu uma insuficiência renal grave em julho de 2022. Na época, ele iniciou a hemodiálise e precisa da inserção de um cateter na região do peito, com auxílio de um fio-guia, que acabou sendo esquecido dentro do corpo dele.

A filha de Vanes, Jullyana Dionísio, de 24 anos, explicou disse que o pai mora em Itanhaém, no litoral de São Paulo, mas o procedimento foi realizado no Instituto Segumed, em São Vicente/SP, pelo SUS.

A Prefeitura de São Vicente informou que mantém contrato de prestação de serviço com a Segumed e não foi notificada sobre este caso. A pasta afirmou que apura o ocorrido com a empresa, que atende pacientes da Baixada Santista por meio do Departamento Regional de Saúde (DRS).