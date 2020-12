GUIA LOPES DA LAGUNA-MS (Correspondente) – João Arnaud morreu nesta tarde de quarta-feira (16) após colidir com seu veículo com um caminhão em frente ao Clube do Laço da cidade. O Médico otorrinolaringologista seguia para Jardim onde atenderia em uma clínica. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. A Policia investiga o caso.