Para difundir o conhecimento sobre os atendimentos a pacientes com a COVID-19, uma nova série de capacitações está sendo realizada com os profissionais médicos que atendem na linha de frente da urgência e emergência da Santa Casa de Campo Grande, sejam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou Prontomed, na linha privada. O objetivo é aprimorar o conhecimento da equipe nos procedimentos atuais e no fluxo institucional por meio de simulações e intervenções durante o treinamento, adequando assim o perfil da assistência hospitalar ao momento da saúde e, também, ao perfil do paciente.

São ciclos de treinamentos divididos em etapas teóricas e práticas, onde são abordados temas como a paramentação e desparamentação, uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), manejo de vias aéreas em pacientes com suspeita e/ou confirmados de infecção pela Sars-Cov-2, higienização das mãos, segurança do ambiente de trabalho e checklist seguro. Essa é mais uma das ações importantes no hospital para a segurança dos profissionais, diante do rápido avanço da doença em Campo Grande.

Para que o maior número de profissionais fosse contemplado, o Núcleo de Educação Profissional (NEP) da Escola de Saúde Santa Casa dividiu as equipes em turmas nos períodos matutino e vespertino para dar continuidade nos treinamentos, tendo como condutores os médicos Drª Agne Chiquim Bochi Brittes, Dr. Rodrigo Kanasiro Takeuchi, Dr. Rodrigo Silva de Quadros, Drª Juliana Libman Luft, Drª Giovanna Padoa de Menezes e Drª Maristela Curado do Amaral.

Os interessados em capacitar os funcionários poderão entrar em contato com o Núcleo de Educação Profissional (NEP) da Escola de Saúde Santa Casa no ramal: 4489 ou 4341 – falar com Enfª. Kátila Melo, Enfª. Emanuela Areco ou Enfª. Cristiane Osório.