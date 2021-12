A Mega da Virada deste ano promete prêmio de R$ 350 milhões e já movimenta lotéricas em todo o país. Apostadores têm até as 17h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (31), dia do sorteio, para fazer o seu jogo nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O procedimento é permitido tanto pelo site da Caixa Econômica quanto pelo aplicativo “Loterias” — e não é preciso ser correntista da Caixa para fazer as apostas.

De acordo com a Caixa, Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme as faixas de premiação.

Como apostar

Para apostar na Mega da Virada pelo computador ou aplicativo é necessário fazer aposta de no mínimo R$ 30 e o pagamento deve ser apenas via cartão de crédito. A aposta simples, de 6 números, custa R$ 4,50. O aplicativo “Loterias Caixa” está disponível para Androide IOS.

Para usá-lo, basta baixar e instalar. Após isso, abra o app e faça o login ou entre com seus dados, caso já esteja cadastrado.

Após realizar o login, irão aparecer os sorteios disponíveis como Mega-Sena, Lotofácil e Quina, Arraste os sorteios para o lado até encontrar “Mega da Virada”.

Depois de clicar no sorteio da Mega da Virada, escolha os números ou aperte “Completar com números aleatórios” para o sistema incluir as dezenas por você. Caso não tenha apostado pelo menos R$ 30, continue escolhendo outros jogos. Após isso, aperte em “Carrinho de apostas” no lado inferior direito. Em seguida, na próxima tela, clique em “Avançar para a forma de pagamento” para ser redirecionado à página de compra dos bilhetes. Lá, você deve inserir os dados do seu cartão de crédito.