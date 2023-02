Mega-Sena acumula e paga prêmio de R$ 9 milhões para quem acertar as seis dezenas. O próximo sorteio será realizado às 19h (horário de MS), de quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados no último sábado (18) do concurso 2.566 foram 11, 23, 45, 53, 57 e 59. Na quina, 60 apostas levaram, ao menos, R$ 36.334,95 cada. Os interessados em fazer uma “fezinha” podem registrar o bilhete até às 18h no dia do sorteio. A aposta simples custa R$ 4,50.