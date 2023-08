Mega-Sena não tem ganhadores e acumula em R$ 37 milhões

Ninguém acertou a aposta e a Mega-Sena segue acumulada em R$ 37.000.000,00. O sorteio foi realizado neste sábado (26), no Espaço Da Sorte, em São Paulo. Os números do sorteio foram: 09-10-35-44-55-58.

A quina, quando é acertado cinco números, teve 47 apostas ganhadoras, que levarão R$ 66.823,09 cada.

Já a quadra teve 3.624 apostas ganhadoras. O prêmio foi de R$ 1.283,04 para cada uma.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Mega-sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividades da Mega-Sena.

Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.

QUINA

Concurso 6226 (26/08/2023)

Dois ganhadores!

Duas pessoas acertaram as cinco dezenas da Quina e levaram o prêmio de R$ 8.060.490,90. As dezenas sorteadas foram: 04-06-27-60-62.

A quadra teve 121 apostas ganhadoras e cada acertador receberá um prêmio de R$ 5.920,07.

Já o terno teve 7.826 acertadores, com prêmio de R$ 87,17.

Concorra a prêmios grandiosos com a Quina: basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h.

DUPLA SENA

Concurso 2559 (26/08/2023)

Acumulou nos dois sorteios!

Ninguém acertou as seis dezenas nos dois sorteios e o prêmio acumulou em R$ R$ 800.000,00.

O primeiro sorteio teve os seguintes números sorteados: 24-06-15-26-32-35.

A quina teve 2 apostas ganhadoras, levando o valor de R$ 16.850,54 cada.

No segundo sorteio, foram sorteados os números: 01-03-04-07-31-40.

Foram 8 ganhadores da quina do segundo sorteio, com prêmio de R$ 3.791,37 cada.

TIMEMANIA

Concurso 1981 (26/08/2023)

Acumulouuuu!

Ninguém acertou os 7 números e o prêmio acumulou em R$ 8.400.000,00.

As dezenas sorteadas foram: 12-24-29-31-35-41-61. O time do coração foi Londrina/PR.

A sena teve 3 apostas ganhadoras, que levou o prêmio de R$ 39.993,65 cada.

Já a quina teve 103 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.661,59 cada.

A quadra teve 2.109 ganhadores, que vão levar R$ 10,50 cada.

Para participar, o valor mínimo é de R$ 3.

Lotofácil

Concurso 2899 (26/08/2023)

Saiu!

Quatro pessoas acertaram as quinze dezenas e levaram o prêmio de R$ 831.802,85 cada.

Os números foram: 02-03-05-07-08-10-13-14-15-16-17-18-19-22-25.

A Lotofácil também paga apostadores que acertam 14, 13, 12 e 11 números.

Com 14 acertos, tiveram 438 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 1.286,74 cada.

Para 13 números, houve 16370 ganhadores, com prêmio de R$ 30,00 cada.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima são de 6 números e o valor é de R$ 4,50.

Quanto mais números você marcar, maior a chance de acertar, porém, o valor aumenta conforme a quantidade de números marcados. Só para ter uma referência de valor o jogo com 7 números já passa a custar R$ 31,50.

PRÊMIO

As apostas vencedoras do prêmio da Mega-Sena tem até 90 dias para comparecer até uma agência da Caixa Econômica Federal para requisitar o prêmio.