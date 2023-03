O concurso 2.572 da Mega-Sena tem prêmio estimado de R$ 9 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas no próximo sábado (11). A aposta simples com seis números custa R$ 4,50 e pode ser registrada até às 18h (horário de MS) pela internet ou em Casas Lotéricas.

O último concurso não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas: 09, 18, 33, 38, 41 e 51. Na quina, 38 bilhetes faturaram R$ 57.282,26 cada e 3.051 apostas ganharam R$ 1.019,20 com quatro números.

Em Mato Grosso do Sul, uma aposta simples de sete números, de Campo Grande, levou R$ 114.564,52 na quina, enquanto 55 sul-mato-grossenses faturaram na quadra.