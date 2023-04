Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões para quem acertar as seis dezenas durante o sorteio do concurso 2.584 nesta quarta-feira (19). O sorteio ocorre às 20 horas desta quarta-feira, dia 19 de abril, em São Paulo.

No concurso do último sábado (15), ninguém acertou as seis dezenas.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet, até as 18 horas (horário de Mato Grosso do Sul). A partir do próximo dia 30 de abril, o valor será reajustado para R$ 5.

A Mega terá dois sorteios nesta semana: quarta (19) e sábado (22).