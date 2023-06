Megaleite 2023 será aberta na quarta com a presença do governador de Minas

A cidade de Belo Horizonte sedia a partir desta quarta-feira, 7 de junho, a 18ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite). A solenidade de abertura oficial acontece a partir das 9h, no Parque da Gameleira, e terá a presença de diversas autoridades políticas do país, dentre elas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o prefeito de Belo Horizonte Fuad Jorge Nonam Filho, além de lideranças do agro e de pecuaristas do Brasil e da América Latina.

Zema será um dos homenageados com a comenda “Mérito Girolando”, concedida a personalidades que vêm contribuindo para o avanço da pecuária leiteira nacional. Também serão homenageadas lideranças do agronegócio, como o presidente da FAEMG, Antônio Pitangui de Salvo, a chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Elisabeth Nogueira Fernandes, o presidente da Cooperativa Central de Produtores Rurais (CCPR), Marcelo Candiotto, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Gabriel Garcia Cid. A lista de agraciados ainda conta com a deputada federal Ana Paula Leão (Progressistas) e com os criadores Afonso Celso de Resende, Antonio de Souza Salgueiro, José Afonso Bicalho e Marcos Amaral Teixeira.

Na sequência da entrega do Mérito, as autoridades e o público presente participarão do ato simbólico do primeiro registro genealógico de um animal do programa “Mais Genética” e da inseminação artificial de número 200 mil. O programa tem como objetivo melhorar a qualidade genética dos rebanhos leiteiros de pequenos produtores, por meio da inseminação artificial gratuita, e é idealizado pelo deputado federal Emidinho Madeira (PL).

Programação para todos os públicos- Considerada a maior exposição de pecuária leiteira da América Latina, a Megaleite 2023 terá mostra e competições com a participação de cerca de 1500 animais das principais raças leiteiras do Brasil: Girolando, Gir Leiteiro, Holandês, Guzerá, Jersey, Simental, Simbrasil e Búfalos. “A Megaleite tem cumprido seu papel de ser uma vitrine internacional da genética leiteira nacional e, a cada ano, apresenta animais de extrema qualidade. Além disso, é a oportunidade de a comunidade conhecer as inovações que vêm ocorrendo no campo para a produção de leite de qualidade”, assegura Domício Arruda, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, entidade organizadora do evento.

Com entrada gratuita, os visitantes poderão acompanhar ainda as inovações da pecuária leiteira que serão apresentadas por cerca de 100 empresas expositoras. Já as crianças poderão visitar a Mini Fazendinha, que terá diversos tipos de animais expostos, permitindo o contato das novas gerações com o campo. O credenciamento para entrada no parque pode ser feito online antecipadamente pelo site do evento (www.megaleite.com.br).

A feira ainda terá palestras técnicas, o Congresso da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos, reunião da Câmara Setorial do Leite da CEPA/SEAPA, 6º Encontro Regional Reunião do Conseleite-Minas, reunião da Comissão Técnica da Pecuária de Leite da FAEMG/SENAR. Já a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando fará a publicação dos Sumários de Touros e de Fêmeas do Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando.

Para quem gosta de queijo, a Megaleite acontecerá paralelamente ao Festival do Queijo Minas Artesanal e Seminário Técnico do Queijo Artesanal. O público poderá degustar produtos de regiões reconhecidas na produção de queijo artesanal no estado, incluindo vários premiados no Concurso Mundial em Tours na França. Também terá a participação de chefs de cozinha, além da exposição de cafés, azeites, cervejas artesanais, cachaça, mel e outros produtos típicos do estado. O festival é coordenado pela FAEMG em parceria com o Sebrae/MG.

Na parte comercial, a Megaleite terá oito leilões e um shopping de bovinos, permitindo aos visitantes adquirirem exemplares de alto valor genético das raças Girolando e Gir Leiteiro. A agenda de remates será de 6 a 9 de junho, com todos os eventos ocorrendo no interior do Parque da Gameleira e com transmissão ao vivo.

A programação completa do evento está disponível no site www.megaleite.com.br. A Megaleite tem patrocínio da Codemge, Governo de Minas, FAEMG, Sebrae/MG, Sistema OCB e tem como Parceiro Premium a Alvoar Lácteos; Parceiros Master: ALLFLEX, Tortuga, uma marca DSM, Agener União, UCBVET, Sobcontrole Fazenda, Berrante, Agroceres Multimix, Zoetis, Mosaic Fertilizantes, Alta, GENEX Brasil; Canal Master: Terraviva; Apoio Master: Bebamaisleite.