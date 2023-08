Meio Ambiente: Corpo de Bombeiros inicia curso de combate a incêndios florestais nesta terça

Com o objetivo de prevenir as queimadas em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros realiza a partir desta terça-feira (15) o 3º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (CPCIF).

A aula inaugural do curso acontece a partir das 8h, no Centro de Proteção Ambiental (CPA), localizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Com duração de 65 dias, o curso irá especializar 24 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul no combate à incêndios florestais.

Conforme o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Frederico Reis Pouso Salas, a instituição está ampliando as ações de enfrentamento às queimadas, especialmente nesta época mais seca.

“O curso faz parte de uma série de ações que o Governo do Estado tem implementado em conjunto com a Sejusp e a nossa corporação para reduzir os impactos ambientais causados pelos incêndios no Mato Groso do Sul”, destaca.

Curso Especializado

O Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais tem como objetivo especializar bombeiros militares do estado para atuarem na prevenção e pronta resposta às ocorrências de incêndios florestais.

O curso será teórico e prático, com aulas tanto em Campo Grande como em Corumbá. Entre as disciplinas teóricas e práticas estão orientações técnicas de combate aos incêndios, ações preventivas, primeiros socorros, entre outros. Participam do curso bombeiros militares de diversas unidades de Mato Grosso do Sul.

André Albuquerque, Comunicação Sejusp/CBM-MS

Fotos: Divulgação