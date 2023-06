Melão: preços caem ao redor do País

O consumo de melão é bastante influenciado pelo clima. Assim, quando as temperaturas estão elevadas, a procura pela fruta também aumenta. Por outro lado, quando elas caem, o consumo se reduz – cenário observado neste mês de junho, que registrou avanço da frente fria, sobretudo no Sul e no Sudeste, importantes centros consumidores de melão.

Na primeira quinzena (1º a 16/06), o melão amarelo a granel foi vendido na média de R$ 2,54/kg no Vale do São Francisco (BA/PE), queda de 3% frente ao mesmo período do mês anterior. A mesma variedade embalada do tipo 5 a 8 no RN/CE foi comercializada por R$ 46,05/cx de 13 kg, recuo 10% no mesmo comparativo. A desvalorização só não foi maior devido à baixa oferta nacional no período – impacto das chuvas no NE.

Segundo a Climatempo, o inverno será marcado por temperaturas acima da média e clima seco no Sudeste e no Nordeste (o que pode favorecer a produção e consumo nestes locais), mas úmido e com geadas no Sul, o que deve continuar desfavorecendo a demanda por lá.