Melhor jogador da NBA é torcedor do Flamengo

Líder de pontos por jogo pela segunda temporada seguida na NBA, com uma média de mais de 33 pontos por partida, o pivô Joel Embiid foi eleito melhor jogador da liga norte-americana de basquete. E apesar de ser camaronês, o coração do jogador bate forte por um clube brasileiro.

Em 2020, Embiid revelou ao programa “NBA Freestyle” que passou a torcer pelo Flamengo por influência do pai da namorada, que é brasileira. Ele inclusive conheceu o Maracanã quando veio ao Brasil.

O MVP também fez postagens torcendo para o Rubro-Negro. No dia do bicampeonato da Libertadores, em 2019, Embiid fez o seguinte tuíte:

“Vamos Flamengo”, seguido de um palavrão em bom português.

Gotta love a Flamengo family ❤️

Wishing good luck to @JoelEmbiid and the @sixers as their NBA season tips off tonight 🇺🇸🏀 pic.twitter.com/bCglN8fNxD

— Flamengo (@Flamengo_en) October 18, 2022