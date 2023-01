Desenvolvido e realizado por meio de parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul, Energisa e Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o Ilumina Pantanal foi totalmente implantado levando energia solar para 2,8 mil unidades consumidoras na maior planície alagável do mundo. A informação foi repassada nesta quinta-feira (19) pelo presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, ao governador Eduardo Riedel, na Sala de Reuniões do gabinete da governadoria.

Eduardo Riedel destacou a importância de investimentos bem planejados em energia elétrica para impulsionar o desenvolvimento. “Energia é um insumo básico. Ao levarmos energia para o Pantanal, damos dignidade ao pantaneiro. E temos o Conta de Energia Social: Conta de Luz Zero, que é uma transferência de renda direta. Se conseguirmos mapear onde existe maior necessidade de investimento, vamos perceber que o efeito multiplicador disso na economia será muito maior, com geração de emprego e renda”, disse o governador. O Ilumina Pantanal foi o grande vencedor do Solar & Storage Live 2021, na categoria Projeto Internacional Solar, promovido pela Associação Internacional de Produtores de Energia Solar.

Para o secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), energia e desenvolvimento caminham juntos. “Quando pensamos em desenvolvimento econômico não tem como não pensar se nós vamos ter energia para atender esse desenvolvimento econômico. A Energisa demonstrou que tem caminhado junto com o Estado no planejamento. Aquilo que o Estado planeja em termos de desenvolvimento, ela tem conseguido atender. Isso não significa que nós não tenhamos alguns pontos críticos que isso que o governo apresentou hoje, algumas demandas mais prioritárias, principalmente de atendimento na área rural. O governador destacou bastante essa necessidade. Então, a Energisa, dentro do seu planejamento de 2023 vai procurar atender onde o Estado mais se desenvolve e onde é prioritário, também na área rural”.

Outro ponto destacado foram os investimentos em energia solar da (re)energisa, uma marca de soluções energéticas do Grupo Energisa voltada para pequenas e médias empresas. Esses investimentos vão ao encontro do programa Carbono Neutro. “São 21 plantas, mais de R$ 250 milhões de investimento. Inclusive, nós já temos uma sinalização de inauguração nos próximos dias de, no mínimo, quatro dessas usinas. Hoje nós já temos mais de 90% da nossa energia produzida no Estado de energia renovável e essa é uma proposta dentro do Estado Carbono Neutro de energia renovável. Então, a Energisa coloca esses investimentos, gera energia nova no Estado, todos esses processos são certificados, inclusive com emissão de crédito de carbono. É mais uma contribuição ao desenvolvimento e à sustentabilidade do Estado”, declarou Jaime Verruck.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, além de representantes da Energisa.