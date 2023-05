Membro de facção criminosa condenado a mais de 50 anos de reclusão é preso pela Polícia Civil em Ponta Porã

Na manhã desta sexta-feira, 26/05, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, localizou indivíduo que possui mais de 50 anos de condenação e consequentemente estava com mandado de prisão em aberto. A.M.A, de 40 anos, no momento da abordagem, no bairro Marambaia, tentou escapar pelos fundos do imóvel, pulando dois muros, mas foi perseguido e imobilizado pela equipe.

Em consulta aos sistemas processuais e da polícia, ficou constatado que o autor possui quatro condenações de tráfico de drogas, sendo duas pela Justiça Estadual do MS, uma pela Justiça Federal, e uma pela Justiça do Estado de Santa Catarina, totalizando mais de cinquenta anos de condenação.

A.M.A também foi condenado por organização criminosa, por fazer parte de uma facção criminosa.