O membro de uma quadrilha de cachangueiros – ladrões de casa – foi detido na tarde desta terça-feira (23) por equipes da Guarda Civil Metropolitana logo após roubar duas televisões de uma casa, na região do Estrela Dalva, em Campo Grande. Segundo as informações, três indivíduos faziam parte da quadrilha foram abordados logo após cometerem o crime, mas só pararam na entrada do Jardim Noroeste, nas proximidades do anel viário.

Conforme a Guarda Municipal, os três suspeitos foram vistos saindo da casa com os dois eletrodomésticos entrando em um veículo, identificado como um Chevrolet Celta, de cor branca. Dois deles conseguiram escapar da abordagem mata a no Parque dos Poderes, enquanto o terceiro integrante tentou resistir a prisão, mas acabou preso.

O carro em que os ladrões estavam foi apreendido e entregue para uma delegacia de Campo Grande. Os aparelhos foram recuperados e entregues para o delegado da 3° Delegacia de Polícia.