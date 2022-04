O brasileiro José Huppes integrante do PCC preso na Penitenciária Regional de Encarnación, no Paraguai é apontado como o responsável pela tentativa frustrada de sequestro em Ciudad del Este. A Polícia Nacional do Paraguai impediu a ação criminosa e seis pessoas foram presas. São eles: Vinicios Da Silva Ferraz, que tem ficha no Brasil por danos e ameaças, Jean Samuel Da Veiga, com ficha por homicídio doloso, lesão corporal e ameaças, Ángel Ramírez, Diosnel Mieres, Félix Rodrigo Mendoza Mieres e Eduardo González Zelaya. O Ministério da Justiça informou que Huppes, está detido por roubo qualificado comandou a tentativa de sequestro.

A apreensão de um celular num vaso sanitário dentro da de Penitenciária Regional de Encarnación evitou-se o sequestro. Os investigadores localizaram um carro modelo Toyota Avensis, branco com placa OAO-080, registrado em nome de Sebastián Martínez Báez, além de espingardas calibre 12 milímetros, um revólver, várias munições e chips telefônicos.