O prefeito Marquinhos Trad empossou nesta terça-feira (8) os 24 membros do Conselho Municipal de Juventude (CMJ), que atuarão no mandato 2021/2023. Com a atribuição de auxiliar as ações desenvolvidas em benefício do público jovem de Campo Grande, o CMJ é composto por representantes de entidades não governamentais e entidades governamentais.

Além do prefeito, o termo de posse foi assinado pelo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais Antônio Lacerda e a subsecretária de Políticas para a Juventude Laura Miranda.

“Com certeza as pessoas já ouviram a frase que diz serem os jovens o futuro de um país. Acontece que aqui em nossa Campo Grande os jovens são o nosso presente, eles estão inseridos em nossas políticas públicas também como prioridade da gestão. Com a posse dos membros do Conselho Municipal da Juventude, esse público, por meio de sua intelectualidade, poderá contribuir bastante com a administração público, oferecendo ideias e ajudando a nortear os projetos e ações que os mesmos consideram prioritários para atender suas demandas”, justificou Marquinhos Trad.

Instituído pela Lei nº 4.836, de 3 de maio de 2010, o conselho tem como objetivos as funções de elaboração de políticas de fortalecimento da comunidade jovem como: elaborar e executar planos, programas e projetos que desenvolvam os jovens; promover estudos, pesquisas e debates para incentivar a participação em cursos profissionalizantes.

Os membros representantes dos órgãos estão relacionados no site http://www.campogrande.ms.gov.br