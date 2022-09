Três membros do PCC após 16 horas de julgamento foram condenados a 64 anos de prisão pelo homicídio de Rudnei Silva, em 2017. A vítima foi decapitada em tribunal do crime. Foram condenados Cristiane Gomes Nogueira Pereira por homicídio qualificado, organização criminosa, cárcere privado, com pena de 19 anos de reclusão, Rodrigo Roberto Rodrigues por homicídio qualificado, organização criminosa e cárcere privado, com pena de 22 anos de reclusão e Roberto Railson Maia da Silva por homicídio qualificado, organização criminosa e cárcere privado, com pena de 23 anos e 6 meses. Foram absolvidos Rogério Silva, Lucas Carmona, Mike Davison e Ayume Chaves da Silva.