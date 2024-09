De helicóptero e traje de gala, Memphis Depay chegou hoje (11) à sede do Corinthians, no Parque São Jorge onde foi recebido pelo presidente Augusto Melo. O atacante de 30 anos se encontrou os torcedores na ocasião. Depay conheceu as instalações do clube e fez um tour guiado com um historiador no Memorial Corinthians.