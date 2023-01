A mãe de uma adolescente de 13 anos procurou a delegacia para denunciar o caso de estupro de vulnerável, após descobrir que a filha está morando com um homem de 31 anos, na Aldeia YVU Verá, em Dourados . A menina fugiu de casa em dezembro do ano passado. Conforme o boletim de ocorrência, a filha saiu de casa no dia 1° de dezembro do ano passado, desde então a adolescente está “casada” com um homem, filho de liderança indígena da aldeia.

A mãe, após descobrir o paradeiro da jovem, foi até a residência, onde foi recebida pela madrasta da adolescente. Ela informou que a menor está convivendo com o adulto.

O Conselho Tutelar foi acionado, mas por se tratar de uma aldeia em área retomada, não conseguiu adentrar. A profissional encaminhou a mãe até a delegacia, onde ela informou que a menina não quis ir voltar para casa.

Pela legislação, menor de 14 anos não é capaz de consentir nenhum tipo de relação sexual. Além disso, abrigar adolescente sem autorização dos pais também é crime, por isso o caso será investigado e o autor pode ser preso.